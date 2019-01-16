Mahalleli yokuşu kayak pistine çevirdi

Cevher Dudayev Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, kentte dün geceden beri etkisini sürdüren karın kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasının ardından rampa bir sokağı adeta kayak pistine dönüştürdü.

Eğitim öğretime iki gün ara verilen kentte, çocuklarıyla birlikte söz konusu sokağa gelen onlarca mahalle sakini poşet, naylon, sini ve kızaklarla gecenin ilerleyen saatlerine kadar kayarak karın keyfini çıkardı.

Elma, "Annem, babam ve kuzenlerimle geldik. Yarın da okul tatil olduğu için geç saatlere kadar kayıyoruz. Evden tepsi ve poşet getirdik, tatilin keyfini çıkarıyoruz." dedi.



