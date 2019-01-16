Mahalleli yokuşu kayak pistine çevirdi

Nevşehir'de, eğimli bir sokağı kayak pistine çeviren mahalle sakinleri, poşet ve naylonları kızak yaparak aileleriyle eğlendi

Mahalleli yokuşu kayak pistine çevirdi

Cevher Dudayev Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, kentte dün geceden beri etkisini sürdüren karın kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasının ardından rampa bir sokağı adeta kayak pistine dönüştürdü.

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Mahalleli yokuşu kayak pistine çevirdi

Eğitim öğretime iki gün ara verilen kentte, çocuklarıyla birlikte söz konusu sokağa gelen onlarca mahalle sakini poşet, naylon, sini ve kızaklarla gecenin ilerleyen saatlerine kadar kayarak karın keyfini çıkardı.

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Mahalleli yokuşu kayak pistine çevirdi

Poşetle kayan çocuklardan Mehmet Elma, AA muhabirine, okulların tatil edilmesinin ardından anne ve babasıyla kayak yaparak eğlendiklerini söyledi.

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Mahalleli yokuşu kayak pistine çevirdi

Elma, "Annem, babam ve kuzenlerimle geldik. Yarın da okul tatil olduğu için geç saatlere kadar kayıyoruz. Evden tepsi ve poşet getirdik, tatilin keyfini çıkarıyoruz." dedi.

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