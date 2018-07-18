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Magnum çekilişine başvurma nasıl olur Porsche çekiliş tarihi

Magnum çekilişine başvurma nasıl olur Porsche çekiliş tarihi

Türkiye'nin en çok tercih edilen dondurma devlerinden biri olan Algida bu sene de çekilişle iki talihliye kendi özel tasarladığı Porsche marka araba hediye edecek. Peki Magnum Porsche başvurusu nasıl olacak, magnum çekiliş sonucu ne zaman belli olacak. İşte başvuru katılım şartları

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 22:00 - Güncelleme: 18-07-2018 22:00

Magnum yiyen kazanıyor Algida bu sene de kazandırıyor. Her sene çekilişle 1 talihlisine Porsche marka hediye eden magnum bu sene özel tasarım 2 tane Porsche marka araba hediye edecek. Peki magnum çekilişi başvuru nasıl oluyor, çekiliş sonuçları ne zaman hangi ayda belli olacak?

NASIL BAŞVURU YAPILACAK: Dondurmayı yiyen kişiler Magnum çubuklarından çıkan kodları Magnum com tr Porsche çekilişe katılım adresinden yollayacak. İnternet sitesine girdikten sonra gelen ekranın üst kısmında en sağ bölümde yer alan Porsche Kampanyası yazan bağlantıyı tıklayarak çekilişe katılacaksınız. 

Her Magnum Kodu 2 Çekiliş Hakkı Veriyor

Her dondurma çubuğu üzerinde harfler ve rakamlarda oluşan 8 haneli bir şifre yer alıyor. Bu çubuklarda yazan kodları giren kişiler Magnum Porsche 2018 çekilişine katılmak için 2 hak elde ediyorlar.

Magnum Porsche Modeli Ne: Çekilişe katılarak Porsche kazanan kişiler Magnum Porsche modeli olarak Porsche Cayman Magnum Edition 1988 cc 300 HP Benzinli 2018 model araba kazanacak. İlan edilen Magnum Porsche 2018 fiyatı ise 130.084 Euro olarak açıklanmış durumda. Yani 5 Temmuz 2018 kuru ile hesaplarsak Magnum Porsche kazananlar 701 bin 152 liralık ödülün sahibi olacaklar.

Magnum Porsche Çekilişi Ne Zaman Yapılacak: Magnum Porsche çekiliş tarihi olarak 09/10/2018 olarak belirlendi. Magnum Porsche kazananlar 13/10/2018 tarihinde yayımlanacak olan Hürriyet Gazetesi'nde ilan edilecek. Magnum Porsche kazananlar sonuçların açıklandığı tarihte kamupersoneli.net sitemiz üzerinden de duyurulacak. Magnum Porsche vergisi için ödemeyi KDV ve ÖTV vergilerini Magnum, diğer vergileri kazanan kişi olmak üzere yapacak.

Magnum Porsche SMS No ve Fiyatı Ne Kadar: Magnum Porsche mesaj ile katılım yapmak isteyen kişiler için SMS numarası olarak 2992 numarasını kullanıyor. Magnum Porsche SMS no olarak kullanılan 2992 numarasına ad, soyad ve adres bilgilerinin gönderilmesi yeterli oluyor. Magnum Porsche SMS fiyatı / mesaj ücreti olarak ise Turkcell için 0,85 lira, Avea ve Türk Telekom için ise 0,65 olarak ücretlendirilmektedir.

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