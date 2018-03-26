Mağazada gece gündüz canlı canlı cinsel içerikli yayına başladılar skandal

Bir cinsel içerikli iste, ABD'nin en işlek yerlerinden biri olan New York'ta, siteden 7/24 canlı yayın yapan bir mağaza açtı. Mağazayı görenler hayrete düşüyor.

Bir cinsel içerik yayınlayan sitenin New York mağazasında şimdiye kadar görülmemiş ve epey tepki çeken bir şey bulunuyor. Cinsel içerikli yayın yapan internet sitesinin açtığı yeni mağazada yatak ve siteden canlı yayın yapan bir kamera bulunuyor. Peki ya sora neler oluyor?

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Sitenin Pop-up temalı mağazaları dünyada epey ilgi görüyor. Ancak en sevilmeyen ya da sevilen (tercihe kalmış) mağazası New York'taki olabilir. Çünkü benzersiz bir şey sunuyor. 70 Wooster Street'te açılmış yeni mağazada, doğrudan sitenin web sitesine bağlı bir kamera ile bir yatak görülüyor. Yeni açılan mağazadaki bir yatakta, siteden 7/24 canlı yayın yapan bir kamera var.



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Yetişkinlere özel olan mağazada oyuncaklar, afrodizyak bitkiler ve farklı amaçlı giysiler bulunuyor. Ürünlerin çoğu ya kendi markalı giysiler ya da sitenin ortaklarından giyim eşyaları. Aslında şirket, pahalı moda markalarının yanında bilerek dükkan kurdu. Kimse siteyi karıştırmıyor, şirket açıkça ciddiye alınmak istiyor.



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