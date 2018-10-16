Mağaradan çıkan lezzet: Sadece 45 ton var!

KARAMAN'da rengini 5 ay boyunca bekletildiği mağaradan alan, bu yıl coğrafi işaret belgesi ile 45 ton üretilen Divle Obruk Peyniri lezzetiyle sofraları süslemeye hazırlanıyor.

Mağaradan çıkan lezzet: Sadece 45 ton var!

Karaman'da rengini 5 ay boyunca bekletildiği mağaradan alan, bu yıl coğrafi işaret belgesi ile 45 ton üretilen Divle Obruk Peyniri lezzetiyle sofraları süslemeye hazırlanıyor.

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Mağaradan çıkan lezzet: Sadece 45 ton var!

Ayrancı ilçesine bağlı en eski yerleşim yerlerinden biri olan Üçharman köyünde yaşayanlar, geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Eski adı Divle olan köyde 36 metre derinliğinde 250 metre uzunluğunda, köylülerin "obruk" adını verdiği mağara ise soğuk hava deposu olarak kullanılıyor.

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Mağaradan çıkan lezzet: Sadece 45 ton var!

Mayıs ayından itibaren Üçharman ile civardaki köylerde koyun ve keçi sütünden geleneksel yöntemlerle yapılan peynirler, özel hazırlanan kuzu ve oğlak derilerine basılıyor. Obruğa konulan peynir tulumları, yaklaşık 5 ay sonra içerideki bir bakteri sayesinde kırmızı renk alıyor.

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Mağaradan çıkan lezzet: Sadece 45 ton var!

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan ve 3 yıl süren çalışma sonucunda bu yıl coğrafi işaret belgesi alan Divle obruk peynirinin kalite standardı tescillendi.

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