Mağaradan çıkan lezzet: Sadece 45 ton var!

Karaman'da rengini 5 ay boyunca bekletildiği mağaradan alan, bu yıl coğrafi işaret belgesi ile 45 ton üretilen Divle Obruk Peyniri lezzetiyle sofraları süslemeye hazırlanıyor.

Ayrancı ilçesine bağlı en eski yerleşim yerlerinden biri olan Üçharman köyünde yaşayanlar, geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Eski adı Divle olan köyde 36 metre derinliğinde 250 metre uzunluğunda, köylülerin "obruk" adını verdiği mağara ise soğuk hava deposu olarak kullanılıyor.