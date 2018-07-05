Mağarada mahsur kalan çocukların kurtulması 4 ay sürebilir

11 gün önce kaybolan ve geçtiğimiz pazartesi günü bulunan 12 çocuk ile antrenörlerinin mahsur kaldıkları Tham Luang Mağarası'ndan kurtarılması için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Mağarada mahsur kalan çocukların kurtulması 4 ay sürebilir

Tayland’da 11 gün önce kaybolan ve geçtiğimiz pazartesi günü bulunan 12 çocuk ile antrenörlerinin mahsur kaldıkları Tham Luang Mağarası'ndan kurtarılması için yapılan çalışmalar devam ediyor. Ancak muson yağmurları nedeniyle mağarada mahsur kalan grubun kurtulması için çocuklar ya dalmayı öğrenecek ya da 4 ay suların çekilmesini beklemesi gerekecek.

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Mağarada mahsur kalan çocukların kurtulması 4 ay sürebilir

Tayland’da, 23 Haziran’da futbol maçı için köylerinden ayrılan yaşlarıyla 11 ile 16 arasında değişen 12 erkek çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri kayıplara karışmıştı. Ülkenin kuzeyindeki Chiang Rai kenti yakınındaki dağlarda mahsur kaldığı sanılan çocuklar için dalgıçlar ve ordu, arama çalışmaları başlatmıştı. Tayland Hükümeti, pazartesi günü grubun tamamının Tham Luang Mağarası’nda sağ bulunduklarını duyurdu.

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Mağarada mahsur kalan çocukların kurtulması 4 ay sürebilir

10 kilometre uzunluğundaki Tham Luang Mağarası’nı, dağların etrafından dolaşmak yerine kestirme olarak kullanan grubun, şiddetli yağış ve mağaranın içindeki suyun yükselmesiyle bulundukları noktada mahsur kaldığı öğrenildi.

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Mağarada mahsur kalan çocukların kurtulması 4 ay sürebilir

Arama çalışmalarına katılan iki İngiliz dalgıç, karanlıkta keskin dönüşler bulunan yoldan güçlükle ilerleyip sular altında kalan Pattaya Sahili'nin 400 metre ilerisinde grubu bulmuştu Mahsur kalan çocukların açlık ve susuzluk nedeniyle zayıf düştüğü bilgisi paylaşıldı. Mağaradaki su seviyesini düşürmek için pompalarla su tahliyesi işlemi yapılıyordu. Ancak boşaltma girişimleri de şu ana dek başarısız oldu.


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