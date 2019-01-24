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'Maganda kurşunuyla yaralandım' yalanı kısa sürdü

'Maganda kurşunuyla yaralandım' yalanı kısa sürdü

ANTALYA'da "Maganda kurşunuyla yaralandım" diyerek polisi harekete geçiren kadının, yalan söylediği tespit edildi.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 16:26 - Güncelleme: 24-01-2019 16:26

Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde devriye gezen polis ekiplerinin önüne geçen ve kendini yere atan Fatma A. "Evlerin birisinden ateş açıldı. Maganda kurşunuyla ayağımdan yaralandım" diyerek yardım istedi.

Bunun üzerine polis ekipleri, bölgeye ambulans istedi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince sedyeyle ambulansa alınan Fatma A. bacağını göstererek vurulduğunu iddia etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının herhangi bir yarasının bulunmadığı tespit edildi. 

Çevrede şüphelileri yakalamak için araştırma başlatan polis ekipleri de kadının yalan söylediğinin anlaşılması üzerine görev yerlerine döndü.

Fatma A, psikolojik tedavi görmesi için hastaneye götürüldü. 

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 24 Ocak 2019 17:07 Benim ülkemde milletin can mal ve namusunu korumakla gorevli guvenlik kuvvetleri yilda egitim için sadece 30 mermi tüketme kakkı verenler vatandaşa tam 1000 mermi veriliyor.hatayi aranması gereken yerde arayin.

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