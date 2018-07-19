  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVErkeklerin tercihi tshirtler uygun fiyatlarla
eposta yazdır zoom+ zoom-

Maganda damat ve sağdıcı gözaltında

Maganda damat ve sağdıcı gözaltında

Bursa'da geçtiğimiz hafta sonu lüks otomobiliyle spin atan o esnada da havaya ateş açan sağdıç gözaltına alındı. İfadeleri alınan zanlılara 1989 lira para cezası kesildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-07-2018 19:18 - Güncelleme: 19-07-2018 19:18

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde geçen sene bir düğünden sonra çekildiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Üstü açık otomobil ile havaya ateş açan damat ile otomobili kullanan sağdıç yakalandı. Havaya 20 el ateş açan damadın şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı, sağdıca ise 1989 TL ceza kesildiği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Nilüfer Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, suç ve suçluların tespiti ve yakalanmalarına yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde, sosyal medyada yer alan, merkez Nilüfer ilçesi Alaaddin Bey Mahallesi'nde üstü açık bir otomobilin trafiği tehlikeye düşürdüğünün görülmesi üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, aracı kullanan kişinin M.Ç, havaya ateş eden kişinin ise M.H.K. olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Beşevler Sanayi Sitesi'nde 24 Temmuz 2016'da meydana gelen olayın şüphelilerinden M.Ç'nin 18 Temmuz'da Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde yakalandığı, cumhuriyet savcısının talimatı ile "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan ifadesi alınarak serbest bırakıldığı, ehliyetsiz, aracı ile spin atmak ve saygısızca araç kullanmaktan ise 1989 lira trafik cezası uygulandığı kaydedildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Maganda damat ve sağdıcı gözaltında haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro