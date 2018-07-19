Maganda damat ve sağdıcı gözaltında

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde geçen sene bir düğünden sonra çekildiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Üstü açık otomobil ile havaya ateş açan damat ile otomobili kullanan sağdıç yakalandı. Havaya 20 el ateş açan damadın şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı, sağdıca ise 1989 TL ceza kesildiği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Nilüfer Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, suç ve suçluların tespiti ve yakalanmalarına yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde, sosyal medyada yer alan, merkez Nilüfer ilçesi Alaaddin Bey Mahallesi'nde üstü açık bir otomobilin trafiği tehlikeye düşürdüğünün görülmesi üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, aracı kullanan kişinin M.Ç, havaya ateş eden kişinin ise M.H.K. olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Beşevler Sanayi Sitesi'nde 24 Temmuz 2016'da meydana gelen olayın şüphelilerinden M.Ç'nin 18 Temmuz'da Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde yakalandığı, cumhuriyet savcısının talimatı ile "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan ifadesi alınarak serbest bırakıldığı, ehliyetsiz, aracı ile spin atmak ve saygısızca araç kullanmaktan ise 1989 lira trafik cezası uygulandığı kaydedildi.