Mafya kamerada: İstanbul'da otoparkı böyle basmışlar!

'Hacısüleymanoğulları' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl önce hayatını kaybeden ’Oflu İsmail’ lakaplı İsmail Hacısüleymanoğlu’nun torunların yönettiği 20 Mart’ta düzenlediği operasyonda 24 şüpheliyi gözaltına almıştı.
'Hacısüleymanoğulları' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 5 tabanca, 5 av tüfeği, 499 mermi ve fişek ele geçirildi.
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