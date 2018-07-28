Mafya bu köpeğin başına ödül koydu

Sombra çetenin güçlü olduğu bölgeden alınarak Bogota Havalimanı'nda görevlendirildi. Uluslararası Bogota Havalimanı çetenin çok etkili olmadığı güvenli bir alan sayılıyor ama yine de narkotik polisi işi şansa bırakmıyor. Sombra'ya artık göreve çıktığında bakıcısı dışında, güvenliğini sağlayacak polisler de tahsis ediliyor. 6 yaşındaki Sombra şimdiye kadar Kolombiya'nın Atlas okyanusu sahilindeki limanlarında görev yapıyordu.