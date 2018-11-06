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Mafya babasına kamera önünde suikast! İşte o anlar

YUNANİSTAN’ın başkenti Atina’nın Voula bölgesinde yaşayan 46 yaşındaki mafya babası Yannis Makris suikast sonucu hayatını kaybetti… Hafta sonu yaşanan suikast sonrasında soruşturma başlatılırken Yunan basını bugün Makris’in evinin önündeki kamera kayıtlarına ulaştı.

TABANCAYLA 6 EL ATEŞ EDİLDİ... Kamuoyu tarafından iş insanı olarak da bilinen Makris’in otomobiline bindikten sonra saldırıya uğradığı görüldü. Tabancasıyla 6 el ateş açan saldırganın yüzünü şapkayla gizlediği açıkça görülürken, ateş sonrasında Makris’in araçtan çıkmaya çalıştığı ve daha sonra düştüğü ifade edildi.

 YANINA KADAR GELİP... Kesilen video görüntüsünde saldırganın araçtan çıkıp kaçmaya çalışan mafya babasını vurduğu anlar görülmüyor. Katilin yanına gelip, yakın mesafeden ateş açtığı ifade edilirken, Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, videoyu “Saldırganın kimliğini belirlemek için” okuyucularına yayınladı.

  • Dünya 06 Kasım 2018 15:04
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