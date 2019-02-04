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Maduro'ya üst üste şok Batı artık onu tanımıyor

Maduro'ya üst üste şok Batı artık onu tanımıyor

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu diktatörlükle suçlayan ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'ya batı ülkelerinden üst üste destek açıklaması geldi.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 12:13 - Güncelleme: 04-02-2019 12:16

İspanya hükümeti, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'yu "geçici devlet başkanı" olarak resmen tanıdıklarını açıkladı. İspanya'nın ardından Fransa, İsveç ve İngiltere de aynı kararı aldı.

Maduro dün İspanya kanalına verdiği demekçe İspanya Başbakanına sahtekar demişti.

İspanya Başbakan Pedro Sanchez'in hiçbir seçimi kazanmadığını ileri süren Maduro şu ifadeleri kullanmıştı:  "Hiçbir seçimi kazanmadı. Ben seçildim ve halkın oylarıyla tekrar seçildim. 20 yılda 25 seçimin 23'ünü kazandık. Pedro Sanchez, halkının kendi başkanını seçmesi için seçim ilan etmeli. O seçilmemiş bir başkan. Bu benim düşüncem ve tüm İspanyol halkının da böyle düşündüğüne inanıyorum ve ilan edeceği seçimlerden çok kötü sonuçlar alacağını düşünüyorum."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • mevhibe inal 04 Şubat 2019 12:46 Dayan Maduro! Emperyalizme, Böl-Yönet'e, İşbirlikçilere, yular-semer projelerine,..karşı

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