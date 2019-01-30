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Maduro'dan Trump'a şok suçlama!

Maduro'dan Trump'a şok suçlama!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki siyasi krizle ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ı suçladı.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 09:43 - Güncelleme: 30-01-2019 09:43

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın öldürülmesi için Kolombiya hükümeti ve ve mafyaya emir verdiğini söyledi. Kendilerine yönelik yaptırımların ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’un en çılgınca kararlarından biri olduğunu ifade eden Maduro, yetkililerin ülkenin ekonomisinin istikrarı için büyük çaba gösterdiğini vurguladı.

PUTİN'E MİNETTAR
Maduro, kendilerine yönelik yaptırımların yasadışı olduğunu göstereceklerini, borçlarını ödeyeceklerini ve bu ekonomik mücadeleyi kazanacaklarını söyledi. Kendilerine büyük destek veren Rus lider Putin’e minnettar olduklarının altını çizdi.

Muhaliflerle diyaloga açık olduğunu belirten Venezualalı lider, ülkenin ordusunun hâlâ kendilerine sadakatle bağlı olduğunu ifade etti.

VENEZUELA'DA YAŞANANLAR
Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Türkiye, Rusya, Meksika, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

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