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Maduro'dan sürpriz hamle geldi! Seçime gidiyor!

Maduro'dan sürpriz hamle geldi! Seçime gidiyor!

Son dakika! Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu yıl içerisinde yeni bir Kurucu Meclis için parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2019 21:59 - Güncelleme: 02-02-2019 21:59

Venezeula'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı. Darbeci Guaido, kendisini devlet başkanı ilan etti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu yıl içerisinde yeni bir Kurucu Meclis için parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı.

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Latin Amerika ülkesi Venezuela'da iktidar ve muhalefet taraftarları tekrar sokaklara indi.

Venezuela'da 2 Şubat 1999'da Hugo Chavez öncülüğünde gerçekleştirilen Bolivarcı devriminin 20. yıl dönümünde Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu destekleyen binlerce Venezuelalı, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) başkent Caracas'ta düzenlenen mitingde buluştu.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) karşısındaki Caracas Bolivar Bulvarı'ndaki mitinge iktidar yanlısı sendikalar ve siyasi örgütler destek veriyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ya da PSUV Başkan Yardımcıso Diosdado Cabello'nun konuşma yapması beklenen mitinge, hükümetin seferberlik durumunda silah altına almak için örgütlediği Bolivarcı milisler de katılıyor.

VENEZUELA'DA NE OLUYOR?

Muhalif lider Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendisini devlet başkanı ilan etmişti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumartesi günü, "Maduro'nun diktatörlüğüne kesin bir biçimde son vermenin artık vakti gelmiştir" demişti. Pence, "Zaman, diyalog zamanı değildir. Zaman, eyleme geçme zamanıdır" diye konuşmuştu.

ABD, Kanada, birçok Latin Amerika ülkesi ve Avrupa Parlamentosu (AP) Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıklamıştı. Türkiye, Rusya ve Çin'in de aralarında bulunduğu bir grup ülke ise bu süreçte Maduro'ya destek veriyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • İsmet 02 Şubat 2019 22:46 Açlıktan 3 milyon kişi ülkesini terk etmiş . Enflasyon % 10 milyon .... sonuç dış güçler bizi bölmek istiyor... demokrasi olmayınca kapılar aynı yere çıkıyor...

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