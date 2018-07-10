Maduro'dan 'Selvi boylum Al yazmalım' paylaşım

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Selvi boylum Al yazmalım" filminin müziğiyle hazırlanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine ilişkin görüntüleri paylaştığı sosyal medya hesabında, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Maduro, Cahit Berkay'ın bestelediği, 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım filminin müziğinin kullanıldığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene katılımı ve törenden farklı görüntülerin yer aldığı videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Paylaşımında, Erdoğan'ın yemin töreninin "olağanüstü" olduğunu vurgulayan Maduro, "Kardeş Türk iş adamlarıyla turizm, tarım ve madencilikte iş birliğini geliştirmek üzere çalıştık. Venezuela barış, kalkınma ve ortak çıkarları geliştirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Tören kapsamında, çeşitli ülkelerin başbakan ve devlet başkanlarıyla bir araya geldiğini belirten Maduro, ticaret alanındaki iş birliğine dayalı ilişkileri güçlendirdiklerinin altını çizdi.

Maduro, "Türk iş adamlarıyla tarım, altın üretimi ve turizm alanında yatırım yapacakları bir ağ kuruyoruz. Çok kutuplu dünya ile çalışma alanındaki iş birliğini pekiştirmeye devam etmek istiyoruz. Venezuela kalkınma, barış, refah ve ortak çıkarları geliştirmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk kardeşleriyle" 2010'dan bu yana verimli bir ticari iş birliği yolu oluşturduklarını kaydeden Maduro, "Bütün Türk yatırımcı ve iş adamlarını kalkınma yolunda ilerlemek için bu iş birliğini geliştirmeye davet ediyorum. Refah seviyesine ulaşmak bütün dünya halklarının hayalidir." ifadelerini kullandı.