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Maduro'dan Erdoğan açıklaması: Onur duydum

Maduro'dan Erdoğan açıklaması: Onur duydum

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmaktan onur duyduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 10:07 - Güncelleme: 10-07-2018 10:07

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene katılımı ve temaslarına ilişkin sosyal paylaşım hesabından açıklama yaptı. 

Türkiye'nin 24 Haziran'da tarihi bir seçim yaptığını vurgulayan Maduro, "Türk halkının lideri Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde eşlik etmekten büyük onur duydum" değerlendirmesinde bulundu.

Maduro paylaşımında, Erdoğan ile sohbet ederken çekilmiş bir fotoğrafını kullandı. Törendeki diğer temaslarına da değinen Maduro, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani, Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ve Filistin Başbakanı Rami Hamdallah ile görüşmelerinden fotoğraflar paylaştı.

Maduro, Türkiye'ye gelmeden önce yayımladığı görüntülü mesajla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılacağını açıklamış, Erdoğan için 'çok kutuplu yeni dünyanın lideri' ifadesini kullanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • rabia 10 Temmuz 2018 10:21 erdoğanın değerini okyonus ötesindekiler anlamış ama ne yazıkki burnumuzun dibindekiler ayağa kalkıp saygı bile göstermekten acizler...dünya ne tuhaf, ülkemizdeki bazıları ne vefasız.

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