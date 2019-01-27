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Maduro'dan Avrupa'ya 8 gün yanıtı 'Kimse bize ultimatom veremez"

Maduro'dan Avrupa'ya 8 gün yanıtı 'Kimse bize ultimatom veremez"

Ülkesinde yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada olayın yüksek yargı tarafından çözüleceğini söyleyen Maduro kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun Trump'tan talimat aldığını iddia etti. Maduro kendisine süre tanıyan Avrupa ülkeleri içinde 'Kimse bize ultimatom veremez" dedi.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2019 17:31 - Güncelleme: 27-01-2019 17:31

İç karışıklığın eşiğinde olan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, CNN Türk'ten Cüneyt Özdemir'e konuştu. Demokrasi ve bağımsızlıkları adına tarihi bir savaştan geçtiklerini belirten Maduro, ülkesinde yaşananların tek nedeninin ABD olduğunu söyledi.

ABD'nin Venezuela'yı kendi arka bahçesi gibi gördüğünü belirten Maduro, Trump yönetimiyle birlikte Amerikan baskısının arttığını dile getirdi.

BOLİVAR DEVRİMİNE KARŞI DARBE
Kendini devlet başkanı ilan eden Uusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun Trump'tan talimat aldığını savunan Maduro, şu ifadeleri kullandı: 

"Chavez'in vefatından bu yana birçok saldırıyla karşı karşıyayız fakat Trump yönetimi başa geldiğinden beri bu daha da kötüleşti. Bu aşırı uç fikirlere sahip adam başa geldiğinden beri Amerika bize saldırıyor ve şimdi de bir darbe girişimi planladılar. Adı sanı bilinmeyen bir adamı yüzleri olması için zorladılar. Kendi kendine yemin etti ki bu yasalarımıza aykırı ve onu sözde başka olmaya zorladılar. Amerika haber ajansları ve Washington Post bu darbe girişimi emrini 22 Ocak'ta Bay Guaido'ya bizzat Trump'ın verdiğini yazdılar. Bugün burada Bolivar Devrimi'ne karşı uzun zamandır planlanmış ve şimdi hayata geçirilen bir darbe girişimi var."

VENEZUELA'DA YASA VAR
Olayı yüksek yargının çözeceğini belirten Venezuelalı lider, "Sorunun çözümü yasalarda ve adalette. Bu olay yüksek yargıda çözülecek. Venezuela'da yasanın üstünlüğü diye bir şey var ve ben buna inanıyorum. Barışı sağlayacağız ve güvenlik konseyinde yaptığımız gibi olanları kınamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"KİMSE BİZE ULTİMATOM VEREMEZ"
Dört Avrupa ülkesinin Venezuela'da seçime gidilmemesi durumunda Guaido'yu 8 gün sonra başkan olarak tanıyacakları yönünde açıklamalarınının hatırlatılması üzerine Maduro,şu cevabı verdi:  "Avrupa yine Venezuela ile ilgili bir hata yapıyor. 200 yıllık bağımsızlığımıza rağmen tarihimizi yok sayıyorlar. Bağımsızlığımızla gurur duyuyoruz. Bedenimizde kurtarıcılarımızın kanı akıyor. Avrupalılar bu süreçte küstahtı. Bu ultimatomu çekmeliler. Kimse bize ultimatom veremez.

GİTMEK İSTEYEN GİDER
Eğer biri Venezuela'dan gitmek isterse gidebilir. Venezuela Avrupa'ya bağlı değil. Bu tamamen küstahlık. Güneyde olduğumuz için bize karşı olan küçükseme küstahça. Bahsettiğimiz Avrupa elitleri Avrupa halkının görüşünü yansıtmıyor. Avrupa'da birçok iyi dosta sahibiz. Avrupa'daki liderler Trump'ın ağzından çıkacak bir kelimeye bakıyorlar. Tüm Avrupa Trump'ı izliyor özellikle bu Venezuela olayında." 

EKONOMİK SALDIRI ALTINDAYIZ
Venezuela'da yaşanan hiper enflasyon ve ekonomik sıkıntılar hakkında konuşan Maduro'nun konuşması şöyle: "Finansal ve ekonomik birçok saldırı altındayız ve bunlarla savaşıyorum. İlaç almak için kullanmamız gereken 1.4 milyar dolarımızı dondurdular. Ekonomik iyileşme için bir programım var. 2019'da hiper enflasyonu yeneceğiz. Bu sırada stratejimiz ne mi? Var olan işleri koruyup yeni iş alanları yarattık. Sosyal güvenlik sistemimizi sürdürüyoruz.

EKONOMİMİZİ SARSMAK İSTİYORLAR
Çocukları, anneleri ve aileleri korumak için çalışıyoruz. İnsanları enflasyona karşı korumak için “Anavatan kartları” dağıtıyoruz ve onlara para sağlıyoruz. İnsanları korumak için ekonomik ve sosyal stratejilerimiz var. Fakat bize uyguladıkları birçok yaptırım var çünkü iyi olmamamızı istemiyorlar. Ekonomik olarak iyileşmemizi istemiyorlar. Ekonomimizi sarsmak istiyorlar. Fakat bu sorunu da aşacağız." 

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