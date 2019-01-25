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Maduro'dan açıklama: 'Darbeyi bozguna uğratacağız'

Maduro'dan açıklama: 'Darbeyi bozguna uğratacağız'

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Darbeyi bozguna uğratacağız. ABD ile diplomatik ilişkilerimizi kestik ama diğer ilişkilerimiz devam edecek" dedi.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 21:49 - Güncelleme: 25-01-2019 21:49

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İnternetten canlı yayınlanan basın toplantısında konuşan Maduro, Venezuela'daki başarısız bir darbe girişimine değindi. Maduro, "Darbeyi bozguna uğratacağız" dedi.

Ülkesinin ABD ile diplomatik ilişkileri kesmesinin petrol ticaretini etkileyip etkilemeyeceği yönündeki bir soruya Maduro, "ABD ile ilişkilerimiz çok yönlü. Biz, ABD hükümeti ile diplomatik ve politik ilişkilerimizi kestik. Ancak diğer ilişkilerimiz devam edecek. Eğer patates almak isterlerse, patates satarız. Petrol almak isterlerse petrol. Eğer hiçbir şey satın almak istemezlerse de satmayız" yanıtını verdi.

Maduro'dan bir hamle daha: Hepsini çekiyor!

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamış ve Venezuela'daki ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre vermişti.

Nicolas Maduro üç ülkeye teşekkür etti

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