Maduro'dan ABD halkına flaş çağrı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Venezuela'nın egemenliğini bir kenara atmayı ve ABD ve onun Batılı müttefiklerinin Venezuela'da bir kukla rejim kurmasını amaçlayan darbeyi bozguna uğratacağız." dedi. Maduro'nun Amerikan halkına hitabını içeren video, İngilizce alt yazılı olarak Twitter hesabından yayınlandı.

"Biz ABD’den nefret etmiyoruz. Biz Amerika halkına derin bir saygı duyuyoruz" mesajı ile paylaşılan videoda Maduro şunları söyledi: "Biz ABD’den nefret etmiyoruz. Amerika halkına derin bir saygı duyuyoruz. Kültürü, insanları ve tarihi için ABD’ye derin bir saygı beslediğimizi söyleyebilirim. ABD’de harika arkadaşlarımız var. ABD’yi çok iyi biliyorum ve ben savaşlara karşı olan, dünya ile barışık olmayı isteyen, Latin Amerika’da tüm 20. yüzyılın tanıklık ettiği darbelere karşı olan ABD’ye değer vermeyi öğrendim ve biliyorum. ABD’ye derinden güveniyorum ve Amerika halkına, verdiğimiz özgürlük, demokrasi ve Venezuela’nın bağımsızlık mücadelesinde bizi desteklemeleri ve bu darbeyi reddetmeleri için bir çağrıda bulunuyorum.”

VENEZUELA'DA NE OLDU?

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamış ve Venezuela'daki ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre vermişti.