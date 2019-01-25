Madurocu musunuz Guaidocu mu? Deniz Zeyrek rengini belli etti

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin meşru lideri olarak tanıdıklarını açıkladı. Bu karara sert tepki gösteren Maduro, ABD ile diplomatik ilişkileri kestiklerini söyledi.

Guaido, kendini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etti. Venezula ordusu şimdilik Maduro'nun yanında. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise üstü kapalı orduyu darbe yapmaya çağırdı. Uzun yıllardır ABD ambargosuyla ekonomisi perişan olan Venezuala'da yaşananlar dünya kamuoyunu ikiye böldü.

Tartışmalar köşe yazarlarının da gündeminde. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, buünkü köşesinde "Madurocu musunuz Guaidocu mu?" diye sordu. Nicolas Maduro'nun Türkiye'de sol ve muhafazakar çevreleri birleştirdiğine dikkat çeken yazar, yazısını şöyle tamamlıyor:

GUAİDO'DAN HAZ ETMİYORUM AMA...

"Norveç ve ABD dışında petrol rezervlerinin üzerinde oturup da başı belada olmayan ülke neredeyse yok.. Libya, İran ve Irak gibi Venezuela da o rezervin bedelini ödüyor.. Maduro, ülkesinde demokrasiyi güçlendirse, doğal kaynaklardan elde ettiği gelirleri üretim ekonomisine yönlendirse, işsizliği ortadan kaldırsa, sürdürülebilir bir kalkınma modeli ile refahı tabana yaysa, üzerinde dolaşan akbabalara o fırsatı vermezdi.. Küresel güçlerin tuzakları bir yana, belli ki Maduro'nun da bunları yapmaya niyeti yok.. Emperyalizmin Venezuela temsilciliğine soyunmuş Guaido'dan haz etmiyorum. Eminim siz de kendisine şüpheyle yaklaşıyorsunuzdur.. Peki herkes Guaido emperyalizmin işbirlikçisi diye Maduro'yu vazgeçilmez mi görüyor?. Siz de Madurocu musunuz?"

Deniz Zeyrek'in yazısının tamamı

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