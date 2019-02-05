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Maduro Trump'ın başlattığı savaşın nedenini açıkladı petrol

Maduro Trump'ın başlattığı savaşın nedenini açıkladı petrol

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmak niyetinde olduğunu belirtti. Askeri müdahalenin nedenlerini ise tek tek sıraladı.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 16:27 - Güncelleme: 05-02-2019 16:27

Siyasi krizin hakim olduğu Venezuela’da dün 10 Avrupa ülkesi artık  Nicolas Maduro’yu tanımadıklarını açıklamıştı. Maduro, Russia Today (RT) İspanyolcaya verdiği röportajda, ülkedeki problemlerin ancak diyalogla çözülebileceğini, gasp ve darbe ile bir netice alınamayacağını belirtti.

Muhalefete ve bütün ülkelere uzlaşı ve diyalog çağrısını yineleyen Maduro, tarihte nasıl anılacağının kendisi için önemi bulunmadığını ancak "halkına sırtını dönüp kaçan, sözlerine sadık olmayan, hain ve zayıf bir lider olmayacağını" söyledi.

SALDIRILARA HAZIRIZ
Maduro, tek amacının halka karşı sorumluluklarını yerine getirmek olduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırganlığı karşında hazır olduklarını ifade etti. Bazı ülkelerin seçim çağrılarına yönelik soruya Maduro, herhangi bir seçime ihtiyaç duymadıklarını kaydederek, seçim çizelgesine uygun olarak 2020'de parlamento seçimlerini yapacaklarını dile getirdi.

SAVAŞ NEDENİ NE?
Trump'ın Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmak niyetinde olduğunu söyleyen Maduro, "Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı savaş nedeni nedir? Savaş nedeni, Venezuela'nın petrolüdür, Venezuela'nın zenginlikleridir, altın, gaz, demir, elmas ve diğer maddi zenginlikleri." ifadelerini kullandı.

Maduro, dünya ile iletişim kanallarını her zaman açık tutacaklarını yineleyerek, "Venezuela'da işgal olmayacak ancak bu kutsal topraklarımızı savunmak için hazırlıklı olmayacağımız anlamına gelmez." dedi.

ÇİN, RUSYA VE HİNDİSTAN’A SATACAĞIZ
Ülkedeki ekonomik problemleri çözmek için tedbir alacaklarını belirten Maduro, "Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı. Maduro, nakit akışının tamamen ABD'ye bağlı olmadığının altını çizerek, açığı Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkelere daha fazla petrol satarak gidereceklerini açıkladı.

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