Maduro Caracas'ta dans edip tumba çaldı!

Venezuela'da ABD destekli darbe girişimi gerçekleştiriliyor. Özellikle Caracas merkezli eylemlerle Maduro karşıtları sokaklarda gösteriler düzenlerken, maduro da darbeye karşı mitingler ve ulusa seslenişler düzenliyor. O eylemlerden biri de Caracas'ta meydana geldi. Maduro Başkent'te gençlik buluşması gerçekleştirdi.

DANS GÖSTERİSİ: Venezuela lideri Maduro, eşi Cilia Flore ile birlikte katıldığı programda beklenmedik bir şekilde dans gösterisi gerçekleştirdi. Hareketli müziğin çalmaya başlamasıyla Maduro ve First Lady birlikte salsa yaptı.

Venezuala'da iç savaşın ayak sesleri! Seçim olmazsa...

Eşiyle birlikte dakikalarca dans eden Maduro ABD destekli darbeyi umursamazcasına salsa yaptı.

TUMBA'NIN BAŞINA GEÇTİ: Maduro dans gösterisinden sonra çalgıların başına geçerek hünerlerini burada da sergiledi. Devlet Başkanı tumbanın başına geçerek şov yaptı. Maduro destekçileri de liderlerinin bu performansına alkışlarla karşılık verdi.