Madonna'dan övgü dolu sözler: Geleceğin Ronaldo'su olabilir

Dünyaca ünlü ABD'li pop şarkıcısı Madonna Vogue dergisine konuştu. Benfica takımının altyapısında forma giyen 12 yaşındaki oğlu David hakkında övgü dolu sözler söyleyen Madonna, oğlunun gelecekte Ronaldo gibi olabileceğini berlitti.

Madonna'dan övgü dolu sözler: Geleceğin Ronaldo'su olabilir

Popun kraliçesi olarak tanınan dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Madonna, Vogue dergisinin İtalyan edisyonuna röportaj verdi. 60 yaşına merdiven dayayan Madonna, çocuklarıyla hayatını anlattı. Madonna, Portekiz’de Benfica takımının altyapısında futbol oynayan 12 yaşındaki oğlu David’in başarısından söz ederek geleceğin Ronaldo’su olabileceğini söyledi.

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Madonna'dan övgü dolu sözler: Geleceğin Ronaldo'su olabilir

“Bir futbolcu annesi olan her kadın plansız yaşar. Çünkü durumlar haftadan haftaya değişir. Bazen şehirde oluyorlar, bazen gidiyorlar ve biz ertesi gün ne olacağını hiç bilmiyoruz” diyen Madonna, “Plan yapmak imkansız. Sonra diğer çocuklarınıza ya da kendinize adil davranamadığınızı hissediyorsunuz” şeklinde konuştu.

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Madonna'dan övgü dolu sözler: Geleceğin Ronaldo'su olabilir

Kevin Sampaio ile bir yılı aşkın bir süredir ilişki yaşayan Madonna, oğlu David’in futbol kariyeri için Portekiz’in başkenti Lizbon’a taşındı.

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Madonna'dan övgü dolu sözler: Geleceğin Ronaldo'su olabilir

Amerika’daki evlerinden ayrılmalarına, 12 yaşındaki oğlu David ve kızı Mercy James ile beş yaşındaki ikizleri Stella ve Esther’in uyum sağladıklarını belirten ünlü şarkıcı, “Özellikle müzik, dans, futbol ve diğer sporlarla ilgilenerek diğer insanlarla daha kolay iletişime geçerek adapte oldular” dedi.

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