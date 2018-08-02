Madonna'dan övgü dolu sözler: Geleceğin Ronaldo'su olabilir

“Bir futbolcu annesi olan her kadın plansız yaşar. Çünkü durumlar haftadan haftaya değişir. Bazen şehirde oluyorlar, bazen gidiyorlar ve biz ertesi gün ne olacağını hiç bilmiyoruz” diyen Madonna, “Plan yapmak imkansız. Sonra diğer çocuklarınıza ya da kendinize adil davranamadığınızı hissediyorsunuz” şeklinde konuştu.