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Maden ocağında göçük: Ölü ve yaralı var!

Maden ocağında göçük: Ölü ve yaralı var!

BOLU’nun Mengen ilçesinde özel bir işletmeye ait linyit maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 18-03-2018 17:49 - Güncelleme: 18-03-2018 17:49

BOLU’nun Mengen ilçesinde, özel bir işletmeye ait linyit kömürü madeninde meydana gelen göçükte, İbrahim Değirmenci (30) yaşamını yitirirken, Ali Işık (41) yaralandı.

Saat 14.00 sıralarında, Mengenilçesine bağlı Gökçesu beldesinde bulunan özel bir işletmeye bağlı linyit kömürü maden ocağında göçük meydana geldi. Göçüğün fark edilmesi üzerine olay yerine UMKE, itfaiye, ambulans ve tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan İbrahim Değirmenci ve Ali Işık, maden işçilerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İşçilerden İbrahim Değirmenci kaldırıldığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Mengen Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Ali Işık ise tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Vatandaş 18 Mart 2018 17:56 Hayret 301değil gelişme var

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