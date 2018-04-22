Madde bağımlısı ormanlık alanda yangın çıkarttı

Sultanbeyli’nde madde bağımlısı iki şahıs ısınmak için yaktığı ateş, kısa sürede büyüyerek orman yangınına dönüştü. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürülürken, ateşten yanan şahısların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, 02.30 saatlerinde, Sultanbeyli, Mecidiye Mahallesi Ağrı Caddesi’nin yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı iki şahıs ısınmak için ormanlık alanda da ateş yaktı. Ateş kısa sürede büyüyerek, ormanlık alanda bulunan ağaçlara sirayet etti. Bu sırada madde bağımlısı şahıslar ateş ortasında kaldı. Şahıslar ateşten yanarken yangın ormanlık alanı sardı.

SESİ DUYAN VATANDAŞLAR, ŞAHISLARI ATEŞİN İÇİNDEN KURTARDIO sırada ormanlık alanda bağırma seslerini duyan vatandaşlar, madde bağımlısı şahısları ateşin içinden kurtardı. Olayı gören vatandaşlar, polis sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yanan madde bağımlılarını hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri ormanlık alana girmekte güçlük çekti. Orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler tedbir amaçlı olay yerine geldi. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Madde bağımlısı şahısların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

"ATEŞİN İÇİNDE UYURKEN BULDUK"Öte yandan olayı gören vatandaşlar “Biz burada çay içiyorduk, ormanın içinden bağıran bir insan sesi duyduk, sonra koştuk baktık, adam baştan aşağı yanmış. Sonra Erdal abi koştu gitti aldı adamı, polisi aradık. Ormanın içinde yanan arkadaşların söylemine göre madde aldığını söylüyor, ‘abi yandım beni kurtarın’ dedi bize. Birini hemen ambulansa bindirip gönderdik diğerini de aldık aşağıya getirdik. Çıplaktı, her yeri yanmıştı, çok kötü durumdaydı. Mahrem yeri bile yanmıştı. Diğeri de ateşin içinde uyurken bulduk” dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Güncel 22 Nisan 2018 09:02
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