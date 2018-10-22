Maçtan dönen otobüs devrildi çok sayıda sporcu yaralandı

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu İyidere Tüneli çıkışında meydana geldi. Pazarspor Kadın Hentbol Takımı, THF Kadınlar Süper Lig'in 6'ncı haftasında, Yalıkavak Hentbol Takımı ile dün Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan maç sonrası akşam saatlerinde dönüş yoluna geçti. Uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen kafile, buradan Rize'nin Pazar ilçesine gitmek üzere minibüse bindi. Pazarspor Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan Berkant B. (21) yönetimindeki 53 HL 144 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi.

BACAKLARINDA VE VÜCUTLARINDA KIRIKLAR OLUŞTU: Kazada sürücü Berkant B. ile 14 hentbolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan bazı sporcuların bacakları ile vücutlarında kırıklar oluştuğu belirtildi.

