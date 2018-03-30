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Macron'un YPG açıklaması sonrası kritik görüşme

Macron'un YPG açıklaması sonrası kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başdanışmanı Etienne ile görüştü

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 18:02 - Güncelleme: 30-03-2018 18:02

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başdanışmanı Philippe Étienne ile bir görüşme yaptı. 

Kalın ile Etienne'nin görüşmesinin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'yi temsil eden heyetle bir araya gelmesinin ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un terör örgütü üyelerini sarayında ağırlayarak destek sözü vermesi ve Türkiye ile terör örgütü SDG arasında arabulucuk yapmak istediği yönündeki açıklamalarını ciddiyetten uzak açıklamalar olarak değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında 'diyalog, temas, arabuluculuk' gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz. Terör yapılanmalarını meşrulaştırmak anlamına gelecek adımlar atmak yerine dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir. Farklı isim ve kılıflar terör örgütünün kimliğini gizleyemez" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü konuşmasında, konuya ilişkin, "Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz lafı, doğruysa, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • HATAYLI 30 Mart 2018 18:19 SDG'yi temsil eden heyetle bir araya gelmesine neden Saray kızıyor?... Türkiye sınır güvenliğini sağlamaktan başka bir şeye karışmamalıdır.

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