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Macron'un kuyruk acısı dinmiyor! Türkiye'ye karşı...

Macron'un kuyruk acısı dinmiyor! Türkiye'ye karşı...

Son dönemde yaptığı tüm açıklamalar neredeyse yalanlanan ve çoğunu geri almak zorunda kalan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye ile ilgili kuyruk acısı dinmek bilmiyor...

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 13:41 - Güncelleme: 18-04-2018 13:41

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik doğru olmayan ve tehditkar açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Ankara'daki üçlü Suriye Zirvesi'ne katılması reddedildiği için Türkiye aleyhine tavır alan Macron, şimdi de "Türkiye, Yunanistan'a saldırırsa Fransa Yunanistan'ın şanında yer alır" diye ortaya çıktı. 

Ankara ile Atina arasında yaşanan Ege geriliminde Yunanistan'la dayanışma içinde olduklarını belirten Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupalı parlamenterlerin sorularını cevaplarken yine Türkiye'yi suçladı. Yunan sağcı parlamenter Notis Marias'ın "Türkiye'nin saldırısı hâlinde, Yunanistan'ı savunur musunuz ve bu amaçla bir stratejik savunma anlaşması imzalar mısınız" şeklindeki sorusuna Macron şu cevabı verdi:

"Fransa, egemenliği saldırıya uğrayan her AB üyesi devletin yanında yer alacaktır. Skripal krizinde daha ilk andan itibaren İngiltere'nin yanında yer aldık. Ege’de tehdit edilen Yunanistan'ın da daima yanında olacağız. Bu konuda birkaç gün önce Yunan Başbakanı Tsipras ile görüştüm. Bulunduğumuz yerde tutumumuz hep böyle olacaktır. Zira aramızda bu dayanışmanın olması müşterek egemenliğimizin kalbinde yatmaktadır."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 18 Nisan 2018 15:07 Hoşşt başka kapıya..

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