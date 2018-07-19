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Macron'un ekibindeki isim fena yakalandı Fransa karıştı

Macron'un ekibindeki isim fena yakalandı Fransa karıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerinde bir genci şiddetli şekilde darp ettiği ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 14:27 - Güncelleme: 19-07-2018 14:27

Le Monde gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla'nın, 1 Mayıs'ta düzenlenen gösterilerde polislerin kullandığı kaskı takarak etrafı polislerle çevrili ve yerde yatan genci şiddetli şekilde darp ettiğine dair görüntüleri yayımladı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Savcılığı Benalla hakkında "kamu görevlisi olarak şiddet uyguladığı" ve "görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle ön soruşturma açtı.

Le Monde'a konuşan Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda, Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerine gözlemci olarak katılmak için kendisinden izin talep ettiğini ve ondan sadece gözlemci olarak gitmesini istediğini söyledi.

MACRON: BUNLAR DOĞRUYSA CEZA KESİLMELİDİR
Strzoda'nın gösterinin ertesi günü Benalla'nın bir genci şiddetli şekilde darp ettiği bilgisini aldığı ve görüntüleri izlediği belirtilen haberde, Strzoda'nın o sırada Avustralya ziyaretinde olan Macron'la konuyu paylaştığı, Macron'un da Benalla için "Bunlar doğruysa ceza kesilmelidir." dediği ifade edildi. 

Haberde, Benalla'nın 4 Mayıs itibarıyla 15 gün görevinden uzaklaştırıldığı, daha sonra özel kalem müdür yardımcılığından fazla sorumluluk istemeyen idari işler görevine getirildiği belirtildi. 

Söz konusu görüntünün olay yerinde "Boyun Eğmeyen Fransa (France Insoumis)" hareketi taraftarı tarafından çekildiği ve sosyal medyada paylaşıldığı kaydedildi. 

Haberde, Benalla'nın geçen yıl düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası döneminde Macron'un güvenliğinden sorumluğu olduğu aktarıldı.

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Kaynak : AA

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