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Macron'dan Avrupa Birliği ordusu açıklaması

Macron'dan Avrupa Birliği ordusu açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya tehlikesine dikkati çekerek ABD'ye bağımlı olmayan, egemen bir Avrupa Birliği (AB) ordusu kurmadıkça Avrupalıların güvende olamayacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 11:58 - Güncelleme: 06-11-2018 11:58

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, göreve geldikten sonra ilk kez bir radyo kanalının programına katılarak soruları yanıtladı.

Europe 1'de açıklamalarda bulunan Macron, "Gerçek bir Avrupa ordusuna sahip olmadıkça Avrupalıları koruyamayacağız. Tehditkar olabileceğini gösteren ve sınırlarımıza dayanmış bir Rusya'ya karşı, daha egemen, ABD'ye bağımlı olmayan ve tek başına kendini savunan bir Avrupa'ya ihtiyacımız var." ifadeleriyle Avrupa ülkelerinin güvenliğinin tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.

Macron, Avrupa'da popülizmin ve aşırıcı milliyetçiliğin yükselişte olduğunu kaydederek "Avrupa gittikçe daha fazla parçalara ayrılıyor. Diğerini reddeden, sınırların kapatılmasını isteyen nasyonalizm yükseliyor. Onlar buradalar ve her tarafta korkular üzerine siyaset yapıyorlar. Bizim daha güçlü bir Avrupa'ya ihtiyacımız var." dedi.

Fransız lider, mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde de aşırı sağın büyük başarı kazanması ihtimali bulunduğunu, buna karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

AB'nin dünya tarihinde benzeri olmayan bir barış ve gelişme projesi olduğunu kaydeden Macron, "Ne olduğumuzun ve neyi yaşadığımızın bilincinde olmak gerekiyor. Avrupa'nın 70 yıldır içinde yaşadığı barış ve refah, bizim tarihimizde altın bir parantezdir." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın gittikçe tehlikeli bir hale geldiğini iddia eden Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde aldığı kararların Avrupa'nın güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Kasım 2018 12:35 ULA UŞAĞUM NOLDI DE TIRSTIN TEMELIN ASKERE CITIĞINI DUYDUN HE

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