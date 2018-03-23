Macron'dan Afrin operasyonuyla ilgili küstah sözler!

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonu iki aydır manipüle etmeye çalışan Fransa, şimdi de Zeytin Dalı Harekatı için 'işgal' ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeyi temizlemesinin ardından yardım kuruluşlarının da sivillere gıda ve çadır yardımı yapması üzerine Avrupa'dan açıklama üstüne açıklama geliyor.

MACRON YİNE KIVIRDI: Brüksel'deki AB liderler zirvesi öncesi gazetecilere konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Suriye'de işgalin desteklenmediğini vurgulayan Macron, ''Türkiye’nin güvenlik kriterlerini göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak Suriye gibi egemen bir ülkede işgali hiçbir zaman desteklemeyeceğiz. Ülke savaş durumunda olsa bile.'' dedi.

FRANSA KARIŞIK

Fransa'da her yıl gerçekleştirilen ulaşım grevleri bu yıl da baharın gelmesiyle başladı. Havayolu ve demiryolu şirketlerinin greviyle birlikte çalışan kesim sokağa indi, Macron'un ekonomik reformlarını protesto etti.

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