Macron 'Yeni İslam' planını açıkladı!

Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önümüzdeki aylarda "Fransa İslamı" planını devreye sokacağını açıkladı. Buna göre ülkedeki Müslüman kurumlar laik sisteme göre yeniden yapılandırılacak.

Macron "Fransa İslamı" adı ile getirilecek yeni düzenlemelerin, ülkenin her yerinde kanunlara uygun bir şekilde uygulanacağını söylerken, "Sonbaharda, İslam'a cumhuriyetin ruhuna uygun bir çerçeve sunacağız" dedi.

