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Macron Trump'a destek verdi Gürcistan Guaido'yu tanıdı

Macron Trump'a destek verdi Gürcistan Guaido'yu tanıdı

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin Devlet Başkanı olarak tanımasına destek verdi.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 16:36 - Güncelleme: 24-01-2019 16:36

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medyada Venezuela'daki oluşan krize ilişkin açıklama yaptı.

Macron paylaşımında "Nicolas Maduro'nun Mayıs 2018'deki yasa dışı seçimlerinden bu yana, Avrupa demokrasinin yeniden inşa edilmesini destekliyor, özgürlükleri için yürüyen yüz binlerce Venezuelalı'nın cesaretini selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, Venezuela halkının "sesini" dinlemeye, "özgür ve güvenilir" seçimlerin gerçekleşmesi için çağrıda bulundu.

GÜRCİSTAN DA TANIDI
Gürcistan, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin geçici cumhurbaşkanı olarak tanıdığını açıkladı. 

Gürcistan Dışişler Bakanlığından yapılan açıklamada, Gürcistan'ın Nicolas Maduro'yu ülkenin meşru cumhurbaşkanı olarak görmediği ve 20 Mayıs 2018'de Venezuela’da gerçekleştirilin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını tanımadığı bildirildi.

SEÇİMLER DEMOKRATİK DEĞİLDİ
Açıklamada, "Uluslararası topluluğun sorumlu bir üyesi olarak Gürcistan, haksız ve demokratik olmayan bir ortamda gerçekleştirilen Venezuela cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını tanımıyor. Bu bağlamda Gürcistan uluslararası topluluğunun Venezuela hükümetine hukukun üstünlüğüne uyma ve meşru olarak seçilen Ulusal Meclisin görevlerini tanıma çağrısına katılıyor" ifadeleri yer aldı.

'ADİL BİR SEÇİM FIRSATI
Açıklamada, "Gürcistan, Venezuela'da geçici bir hükümet oluşturma ve ülkenin demokratik dönüşümünü, hukukun üstünlüğünün yenilenmesini ve insan haklarının korunmasını teşvik etme çabalarını tam olarak desteklemektedir. Gürcistan, Venezuela’daki süreçlerin ülke anayasasına tam olarak uygun ve barışçıl bir şekilde yürütülmesini ve Venezuela halkına adil ve özgür bir ortamda bir seçim yapma fırsatı tanımasını umut ediyor" denildi. 

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ise, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gürcistan, Guaido'yu geçici bir başkan olarak tanıyor ve Venezuela halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesini memnuniyetle karşıladı" dedi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Pehhh 24 Ocak 2019 17:14 Gūrcūlere bak gorsen ne okur gormesen neolur rusya sizide desecek

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