  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Macron Trump ile Suriye'yi görüştü

Macron Trump ile Suriye'yi görüştü

ABD Başkanı Trump ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Duma'da düzenlenen kimyasal saldırıyı kınadığı ve iki liderin, 48 saat içinde yeniden görüşme kararı aldıkları, yetkililere saldırıyla ilgili araştırmaların artırılması için talimat verdikleri belirtildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-04-2018 06:59 - Güncelleme: 09-04-2018 06:59

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Suriye'de düzenlenen kimyasal saldırıyı kınadığı, iki liderin 48 saat içinde yeniden görüşme kararı aldıkları ve yetkililere saldırıyla ilgili araştırmaların artırılması için talimat verdikleri bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Macron ve Trump'ın Suriye konusunun ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Macron'un "7 Nisan'da Doğu Guta'da, halka karşı düzenlenen kimyasal saldırıyı en şiddetli bir şekilde kınadığı" aktarıldı.

Macron ve Trump'ın ellerinde bulunan ve kimyasal saldırıyı doğrulayan analiz ve bilgileri karşılıklı paylaştığı ve "ekiplerine gelecek günlerde bilgi ve analiz paylaşımını artırmaları yönünde talimat verdikleri" ifade edildi.

İki liderin bugün toplanacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 2401 sayılı kararın ihlalini ve tekraren kimyasal silah kullanımını kınamak amacıyla iki ülkenin inisiyatif ve eylemlerini eşgüdüm halinde sürdürme kararı aldıkları vurgulanan açıklamada ayrıca iki liderin 48 saat içinde yeniden görüşme ve kapsamlı bir şekilde iletişim içinde olmaya karar verdikleri kaydedildi.

Elysee'den yapılan açıklamada, Doğu Guta'da meydana gelen saldırının arkasında kimin olduğu belirtilmedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığınca dün yapılan yazılı açıklamada, "kimyasal silah kullanmanın savaş suçu olduğu" hatırlatılarak BMGK'nin bu konuyu görüşmek üzere toplantıya çağrılacağı belirtilmişti. Açıklamada Fransa'nın kimyasal silahların çoğalmasına karşı mücadelede "üzerine düşen tüm sorumluluğu üstleneceği" vurgulanmıştı.

Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Macron Trump ile Suriye'yi görüştü haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro