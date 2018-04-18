Macron kendisini Putin ile eşit görüyor

Macron, pazar günü bir röportaj vererek cumhurbaşkanlığı görevindeki ilk yılını değerlendirdi. Fransa lideri, ardından gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

RMC radyosundan Jean Jacques Bourdin'e göre sohbet sırasında Macron,"Ben Putin'le eşitim. Ayrıca Putin beni anlıyor. Putin'in bizim Suriye'de olduğumuzu anlamasını sağlamak için Suriye'ye saldırma kararı aldım"dedi.



"PUTİN'İN ANLADIĞI DİLDEN KONUŞUYORUM"

Putin'in bu dilden anladığını kaydeden Macron, aldığı kararın Suriye'de barışı tesis etmek için olduğunun anlaşılacağını savundu.

"KİMYASAL SİLAH KULLANANLARI CEZALANDIRMAK İÇİN VURUYORUZ" DEMİŞLERDİ

Macron'un, "Suriye'de bizim de olduğumuzu Putin'in anlamasını sağlamak için saldırma kararı aldım" sözleri, akıllara Suriye saldırısının gerçek nedeninin ne olduğu konusunda soru işaretlerini getirdi.

ABD, Fransa ve İngiltere saldırıyı, "kimyasal kullanan Esed'i cezalandırmak' için yaptıklarını açıklamışlardı.