Macron ile Veliaht Prens 'Kaşıkçı' cinayetini görüştü!

Fransa Cumhurbaşkanlık Sarayı Elysee, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamada, Macron’un görüşmede yaşananları bir kez daha kınayarak, “Bu drama sebep olan olayların tamamen aydınlatılmasını istiyorum” dediği kaydedildi.

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