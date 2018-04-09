Maço Alişan şaşkınlık yarattı! Viladayı aldı yerleri sildi

'HERKES ÇALIŞIYOR BEN FOTOĞRAF PEŞİNDE': Yeni evinin heyecanını yaşayan Alişan da bu kareyi "Bismillah.. Evimizin eşyaları yerleşmeye başladı bugün itibariyle (herkes çalışırken ben fotograf peşinde:))" notuyla paylaştı.