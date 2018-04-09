Maço Alişan şaşkınlık yarattı! Viladayı aldı yerleri sildi

Şarkıcı Alişan yakın zamanda dünya evine gireceği nişanlısı Buse Varol ile evlendikten sonra oturacakları evin yerlerini silerken çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Maço tavırlarıyla tanıdığımız Alişan'ın bu halleri şaşkınlık uyandırdı.

Maço Alişan şaşkınlık yarattı! Viladayı aldı yerleri sildi

Geçtiğimiz haftalarda nişanlanan Alişan - Buse Varol çifti evlilik hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyorlar. Yakın zamanda evlenecek olan çift evlendikten sonra oturacakları evin temizliğine şimdiden başlamışlar. Alişan Buse Varol çifti evlerini temizlerken çektikleri fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Alişan yerleri sildiği anın fotoğrafını 'iyi silerim' notuyla takipçileriyle paylaştı.

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Maço Alişan şaşkınlık yarattı! Viladayı aldı yerleri sildi

'HERKES ÇALIŞIYOR BEN FOTOĞRAF PEŞİNDE': Yeni evinin heyecanını yaşayan Alişan da bu kareyi "Bismillah.. Evimizin eşyaları yerleşmeye başladı bugün itibariyle (herkes çalışırken ben fotograf peşinde:))" notuyla paylaştı.

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Maço Alişan şaşkınlık yarattı! Viladayı aldı yerleri sildi

Buse Varol, Instagram'ın hikaye kısmında paylaştığı bu kareye "Bismillah evimizin ilk nazar boncuğu" notunu düştü.

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Maço Alişan şaşkınlık yarattı! Viladayı aldı yerleri sildi

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