Maçka'da polis otosu dereye uçtu! Acı haber

Trabzon'da kontrolden çıkıp dereye uçan polis otosunda bulunan 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis de yaralandı, 1 polis memuru ise akıntıya kapılarak kayboldu.



Trabzon'un Maçka ilçesinde, saat 02.00 sıralarında Maçka ilçesi Çatak mevkiinde, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu polis otosu, kontrolden çıkıp dereye uçtu.

Kazada, 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis de yaralandı, 1 polis memuru ise akıntıya kapılarak kayboldu. Kayıp polis memurunun bulunması için çalışma başlatıldı.

POLİS MEMURU AKINTIYA KAPILDI HER YEREDE ARANIYOR: Kaza, saat 01:45'de Maçka ilçesi Çatak mevkiinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memurunu taşıyan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada, 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis yaralandı, 1 polis memuru ise derede akıntıya kapılarak kayboldu. Kayıp polis memurunun aranması için çalışma başlatıldı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Gece saat 01.45’te Maçka ilçemizin Çatak mevkiinde Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli üç polis memurumuzun görev ifası sırasında içerisinde bulundukları resmi aracın dereye uçması sonucu, bir personelimiz şehit olmuş, bir personelimiz hafif yaralı olarak kurtulmuş, bir personelimiz ise akıntıya kapılmış olup kayıp durumdadır. Kayıp polis memurumuzun arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.