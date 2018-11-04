Maç sonucu! Ankaragücü 3-1 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Ankaragücü sahasında Kayserispor'u ağırladı.Osmanlı Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi Ankaragücü 3-1 kazandı. Bu, Ankaragücü'nün ligde aldığı üst üste 3. galibiyeti oldu. Goller, 15' El Kebir, 27' Faty, 57' Chery, 63' Kubilay'dan geldi.
Maçın 76. dakikasında ise Kayserispor oyuncusu Kana-Biyik kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
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