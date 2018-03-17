Maç berabere bitti Beşiktaşlılar çoştu İşte derbinin capsleri

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladığı maçın berabere bitmesiyle caps severler çoştu İşte derbi capslei. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, sezonun kader maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maç 0-0 berabere bitti. Maçın bitmesiyle caps severlerin yaptığı capsler sosyal medyayı salladı
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladığı maçın berabere bitmesiyle caps severler çoştu İşte derbi capslei. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, sezonun kader maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maç 0-0 berabere bitti. Maçın bitmesiyle caps severlerin yaptığı capsler sosyal medyayı salladı
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladığı maçın berabere bitmesiyle caps severler çoştu İşte derbi capslei. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, sezonun kader maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maç 0-0 berabere bitti. Maçın bitmesiyle caps severlerin yaptığı capsler sosyal medyayı salladı
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