Mabel Matiz: Seks hayatın içinde bu kadar büyük bir alan kaplıyorken...

Son dönemin en çok konuşulan sanatçılarından Mabel Matiz'in yeni şarkısında sözler çok daha cesur ve iddialı. Matiz bununla ilgili şu açıklamayı yapıyor, seks, hayatın içinde bu kadar büyük bir alan kaplıyorken neden tersiymiş gibi, hiç yokmuş gibi davranılıyor?

Mabel Matiz: Seks hayatın içinde bu kadar büyük bir alan kaplıyorken...

Sıradışı klipleri ve renkli karakteriyle tanıdığımız son dönemin en popüler ve başarılı şarkıcılarından bir olan Mabel Matiz şu sıralar 4. albümü olan 'Maya' ile gündemde. Gerçek adı Fatih Karaca eskiden bir diş hekimiymiş. Kendisini kekemeliği sayesinde keşfettiğini ifade eden Matiz Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a hakkında merak edilenleri anlattı. İşte Mabel Matiz'in röportajı'ndan satırbaşları...

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Mabel Matiz: Seks hayatın içinde bu kadar büyük bir alan kaplıyorken...

Dördüncü albümünüz Maya çıktı; aynı zamanda annenizin ismi. Var oluş nedeninize bir teşekkür mü?

-Öyle de denebilir. Bir arayış döneminin, kazı çalışmasının ürünü. Kendimle, geçmişle dertleşirken yakınlaştığım köklerime şükranın da bir ifadesi. Yeni bir dönemin başlangıcı...

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Mabel Matiz: Seks hayatın içinde bu kadar büyük bir alan kaplıyorken...

"Türk popunun görüp görebileceği en erotik, cesur ve şaşırtıcı sözler” yorumları yapıldı albümdeki bazı şarkılar için... Canki’de mesela şöyle bir söz var: Dün gece bir cankiyle yattım, çok sertti.

-Şarkılarım her şeyden söz edebilir, seks de buna dahil. Seks, hayatın içinde bu kadar büyük bir alan kaplıyorken neden tersiymiş gibi, hiç yokmuş gibi davranılıyor? Bu ikiyüzlü durum içimi bayıyor. Seksten söz eden bir şarkının nesi şaşırtıcı, cidden anlamıyorum. Mutlulukla, eğlenerek yazdım o şarkıları. Onları yazarak kendime biraz daha yaklaşmışım gibi hissettim. Önemli olan bu. Toplumun bu şarkılardan okuyacağı toplumla ilgili, benimle değil. Gücünün dışarıdan geldiğine inanmış biri otosansüre yaslanır ancak, ben değil.

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Mabel Matiz: Seks hayatın içinde bu kadar büyük bir alan kaplıyorken...

Maya ilhamını nelerden aldı?

-Albüm, temel ilhamını Anadolu’dan ve 70’ler Anadolu pop sound’undan aldı. Yıllarca doğu şehirlerine yaptığım turneler, doğup büyüdüğüm Toroslar, hatta bütün bir Orta Doğu bu albümün coğrafyasını oluşturdu. Şarkılar ozan geleneğine, türkülere, Türk pop tarihi hafızasına dair çok şey söylüyor; hem yerel bir dille hem de eklektik ve evrensel bir tavırla... Bu albümle köklerime döndüm.

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