Mabel Matiz: Seks hayatın içinde bu kadar büyük bir alan kaplıyorken...

"Türk popunun görüp görebileceği en erotik, cesur ve şaşırtıcı sözler” yorumları yapıldı albümdeki bazı şarkılar için... Canki’de mesela şöyle bir söz var: Dün gece bir cankiyle yattım, çok sertti.



-Şarkılarım her şeyden söz edebilir, seks de buna dahil. Seks, hayatın içinde bu kadar büyük bir alan kaplıyorken neden tersiymiş gibi, hiç yokmuş gibi davranılıyor? Bu ikiyüzlü durum içimi bayıyor. Seksten söz eden bir şarkının nesi şaşırtıcı, cidden anlamıyorum. Mutlulukla, eğlenerek yazdım o şarkıları. Onları yazarak kendime biraz daha yaklaşmışım gibi hissettim. Önemli olan bu. Toplumun bu şarkılardan okuyacağı toplumla ilgili, benimle değil. Gücünün dışarıdan geldiğine inanmış biri otosansüre yaslanır ancak, ben değil.

