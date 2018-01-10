Maaşlardan şikayet eden öğretmen gözaltına alındı!

ABD’nin Louisiana eyaletinde bir ortaokulda İngilizce öğretmeni olan Deyshia Hargrave yönetim kurulu toplantısında maaşlardan şikayet etti. Öğretmen daha sonra polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. İnternete yansıyan görüntülerde polisin öğretmeni koridorda kelepçelediği ve "Direnmeyi kes" dediği görüldü. Bölge Öğretmenler Birliği ve Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği konuyla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.

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