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Maaşlardan şikayet eden öğretmen gözaltına alındı!

Maaşlardan şikayet eden öğretmen gözaltına alındı!

ABD’nin Louisiana eyaletinde bir öğretmen, okul yönetim kurulu toplantısında maaşlardan şikayet etmesi nedeniyle kelepçelenerek gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 18:07 - Güncelleme: 11-01-2018 00:07

ABD’nin Louisiana eyaletinde bir ortaokulda İngilizce öğretmeni olan Deyshia Hargrave yönetim kurulu toplantısında maaşlardan şikayet etti.

Öğretmen daha sonra polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. İnternete yansıyan görüntülerde polisin öğretmeni koridorda kelepçelediği ve "Direnmeyi kes" dediği görüldü.

Bölge Öğretmenler Birliği ve Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği konuyla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • 52li 10 Ocak 2018 23:19 Amerikaya yeni keşfedenler var. Rıza davasına atlayanlar da Amerikayı keşfedememişlerdi

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