Luyindama resmen Galatasaray'da!

Galatasaray transferde art arda bombaları patlatıyor. Standard Liege’in Kongolu stoperi Luyindama da artık Galatasaray’da. Sarı-kırmızılı takım savunma oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

İstanbul'a gelen 24 yaşındaki Luyindama transferi resmi internet hesabından yapılan açıklama duyuruldu.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray başarılı futbolcunun maliyetini KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Christian Luyindama Nekadio ve kulübü S.A. Standard De Liege ile oyuncunun 2018-2019 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne 3.000.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca Şirketimiz 2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde oyuncunun satın alma opsiyonuna tek taraflı olarak sahiptir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."