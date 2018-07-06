LUX* Bodrum’da Çok Özel Bir Yenilik: Private Water Front Villa

Bodrum’da otel içine konumlandırılan tek villa olma özelliği ile şimdiden ideal seçeneklerin başında yerini aldı. Kendi özel iskelesi ve mahremiyeti ön plana çıkaran konumu ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Deniz ya da karayolu ile özel giriş imkanı, kendi kıyı şeridine bağlanan özel yatlar gibi fark yaratan özellikleri sayesinde müşterilerine seçkin avantajlar sağlıyor.

3 yatak odası 1 salonu, özel iskelesi ve araç park yeri bulunan villa, özel masaj odası ile de misafirlerini ekstra konfor sağlayarak ağırlamaya devam ediyor.

Ulaşım kolaylığı, doğayla iç içe atmosferi, temiz havasıyla birçok olanağın yanı başınızda olduğu yaşam alanına ev sahipliği yapıyor.

“Private Water Front Villa” uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek balayı, bekarlığa veda, evlilik teklifi, after party, yıl dönümü kutlamaları gibi sosyal aktiviteler ile misafirlerinin özel günlerinde yanında olarak, tempolu yaşama keyifli bir mola vermenizi sağlıyor.