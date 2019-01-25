Lütfullah Göktaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür!

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne Lütfullah Göktaş'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Vatikan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Paçacı merkeze alınırken Lütfullah Göktaş Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne atandı.

Göktaş sosyal paylaşım sitesi İnsatgram'da konıyla ilgili bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını şu ifadelerle sundu:

''Sekiz yıl boyunca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Basın Başdanışmanı olarak çalışma onurunu yaşadım. Şimdi de yeni bir göreve başlıyorum: Vatikan nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği...Beni bu göreve layık gören muhterem Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum''

LÜTFULLAH GÖKTAŞ KİMDİR: Gazeteci yazar ve ilahiyatçı Göktaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu, Roma'da Vatikan Gregoryus Üniversitesinde dinler tarihi alanında yüksek lisans yaptı.Göktaş, Roma'da NTV'nin İtalya temsilcisi ve Anadolu Ajansının İtalya muhabiri olarak görev yaptı.

Şubat 2011'de "Başbakanlık Basın Danışmanı" olarak atanması üzerine İtalya'dan Türkiye'ye dönen Göktaş, 2011-2014 yıllarında Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, basın danışmanı olarak çalıştı. Göktaş, Erdoğan'ın 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra da Cumhurbaşkanlığı basın başdanışmanı olarak görev yaptı.

Edebiyat, dış politika, felsefe, dinler tarihi, kültürler ve dinler arası ilişkilere ilgi gösteren Göktaş'ın, 1983'ten bu yana muhtelif gazetelerin yanı sıra Mavera, İlim ve Sanat, Yedi İklim, Kitap Dergisi, Yeni Düşün, Gergedan, Varlık, İzlenim, Birikim gibi dergilerde muhtelif makale, yazı, röportaj, haber ve çevirileri yayımlandı.

Roma'da bulunduğu dönemdeki köşe yazıları ise Yeni Şafak gazetesi ve ntvmsnbc.com haber portalında okuyucuyla buluştu.

Filistinli ünlü şair Mahmud Derviş'in "Ölümü Seviyorlar Benim" (Armoni, İstanbul 1988), Necip Mahfuz'un "Başkan'ın Öldürüldüğü Gün" (Ağaç Yayıncılık, İstanbul 1992), Salih El Kallab'ın "Tehcirden İntifadaya: Ebu Cihad'ın Öyküsü" (Belge, İstanbul 2007) adlı çalışmaları Lütfullah Göktaş tarafından Türkçeye çevrildi.Göktaş ayrıca İtalya Devlet Nişanı'na layık görüldü.