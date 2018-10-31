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Lupus hastalığı nedir SLE ölümcül müdür belirtisi ve tedavisi

Lupus hastalığı nedir SLE ölümcül müdür belirtisi ve tedavisi

Lupus hastalığı nedir, ölümcül müdür ve belirtileri nelerdir soruları daha 14 yaşında hayatını kaybeden Nazar Nur Kaya'nın ardından merak edilidi. Halk arasında kelebek hastalığı olarak da bilinen Lupus hastalığının iki çeşiti var. Ölümcül olabilen bu hastalığı tedavisi ise ancak erken tanıyla mümkün.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 14:20 - Güncelleme: 31-10-2018 14:15

Lupus hastalığı diğer adıyla SLE hastalığı nedir, belirtileri nedir ve lupus hastalığı ölümcül müdür soruları araştırılıyor. Daha 14 yaşında lupus hastalığına yakalanan Nazar Nur Kaya'nın ani ölümü herkesi şok etti ve milyonlarca kişi kelebek hastalığı da denilen lupus hastalığını araştırmaya başladı. Bağışıklık sisteminin zayıflaması ile ortaya çıkan bu hastalığın belirtieri neler, tedavisi mümkün mü?

Nazar Nur Kaya'nın ölümünün ardından gündeme gelen hayatına kaybetmesine sebep olan Lupus (SLE) hastalığı nedir? Lupus hastalığı diğer bir deyişle “Kelebek Hastalığı” SLE bağışıklık sisteminin bozulması ile meydana gelen rahatsızlıklar silsilesi olarak biliniyor. Lupus (SLE) hastalığının belirtileri, kimlerde görüldüğü ve tedavi yöntemleriyle ilgili merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde...

LUPUS ÇEŞİTLERİ: SLE VE DLE

İki çeşit lupus vardır:

– Diskoid lupus eritematozus (DLE)
– Sistemik lupus eritematozus (SLE)

– Diskoid lupus eritematozus: DLE esas olarak hayati iç organları etkilemeyen güneş ışığına maruz kalan cildi etkiler. Diskoid (yuvarlak) deri lezyonları, lezyonların iyileşmesinden sonra sıklıkla izler bırakmaktadır.

– Sistemik lupus eritematozus: SLE daha ciddidir. Cildi ve diğer hayati organları etkiler ve tedavi edilmezse yara izleri bırakabilen burun ve yanakların köprüsünde kabarık kelebek şeklinde döküntülere neden olabilir. SLE ayrıca cildin diğer bölgelerindeki başka kısımlarını da etkileyebilir.

– Sistemik lupusun gözle görülür etkilerinin yanı sıra, hastalık eklemleri, kasları ve cilt içindeki bağ dokusunu ve akciğerleri, kalpleri, böbrekleri ve beyni çevreleyen zarlarla birlikte de enfekte edebilir ve/veya hasar verebilir. SLE ayrıca böbrek hastalığına da neden olabilir. Beyin tutulumu nadirdir, ancak bazıları için lupus akıl karışıklığına, depresyona, nöbetlere ve felçlere neden olabilir.

– Kan damarları sistemik lupusla saldırıya uğrayabilir. Bu, ciltte, özellikle de parmaklarda yaraların oluşmasına neden olabilir. Bazı lupus hastaları, özellikle soğuk algınlığına karşı kanın ellere ve ayaklara gitmesini engelleyen küçük kan damarlarını cilt kontraksiyonunda tutan Raynaud sendromuna yakalanır. Çoğu saldırı sadece birkaç dakika sürer, ağrılı olabilir ve genellikle elleri ve ayakları beyaza veya mavimsi bir renge çevirir. Raynaud sendromlu lupus hastaları soğuk havalarda ellerini eldivenlerle sıcak tutmalıdır.

LUPUS (SLE) TEDAVİSİ

– Tedavisi olmadığından lupus tanısı koymak ve lupusun kontrol altında tutulması için mümkün olan en kısa zamanda tedaviye başlamak.

– Her kişinin lupusu farklı olduğu için, tedavi hastaya özel olarak hazırlanır. Genel olarak, doktorlar semptomları hafifletmek, alevlenmeleri önlemek ve organ hasarını en aza indirmek için ilaçlar verebilir.

– Örneğin, aspirin, asetaminofen, ibuprofen ve naproksen sodyum gibi anti-enflamatuar ilaçların ağrı ve ateşi hafifletmesi için önerilir.

– Ağrıyı azaltmak ve vücuttaki iltihapların şişmesini azaltmak için prednizon gibi kortikosteroidler verilebilir.

– Sıtma tedavisi için kullanılan ilaçların, vücudun kendi organlarına ve dokularına saldıran antikorların üretimini azaltmada etkili olduğunu göstermiştir.

– Bağışıklık sistemini sakinleştirmek ve vücuttaki lupus miktarını en aza indirmek için başka tedaviler verilebilir.

– Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar, steroidler semptomları kontrol edemediğinde veya hastalar yüksek dozda steroidleri tolere edemediğinde faydalıdır. Bununla birlikte, immünosüpresan alan insanlar yakından izlenmelidir, çünkü bu ilaçlar vücudun enfeksiyonlarla savaşma kabiliyetini azaltmaktadır.

– Kan pıhtıları riski altında olan Lupus hastalarına düşük doz aspirin, varfarin veya heparin verilebilir.

– Belimumab (Benlysta), ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından özellikle lupus hastalarına tedavi için onaylanan ilk ilaçtır.

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