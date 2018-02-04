Lunapark'ta yangın dehşeti bir kişi öldü...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lunaparkta çıkan yangında bekçi kulübesinde uyuyan yaşlı adam yanarak can verdi. Edinilen bilgiye göre, olay Hikmet Şahin Kültürparkı içerisinde yaşandı. İddiaya göre, lunaparkın bekçi odasının da bulunduğu ardiye olarak kullanılan bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı. Lunaparkta bekçi olarak görev yapan İsmail Şevik’in (88) ısınmak için yaktığı elektrikli sobadan çıktığı iddia edilen yangında alevler kısa sürede binayı sardı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, bekçinin çöken odanın içerisinde kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın alevler arasında kalarak hayatını kaybettiğini öğrenen işletme sahipleri ise gözyaşlarına hakim olamadı.