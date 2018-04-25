Lüks sitede dehşet! 12. kat balkonunda asılı bulundu

BAYRAMPAŞA'da lüks bir sitenin 12. katındaki balkon korkuluklarına boynundan kemerle asılı biçimde bulunan Ukrayna asıllı Olena Tpyly adlı kadının ölümüyle ilgili erkek arkadaşının ifadesi alınacak. Bu arada Thyly ve erkek arkadaşının olay gecesi görüntüleri ortaya çıkarken polis genç kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Altıntepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan 25 katlı lüks sitede oturanlar, sitenin 12. katındaki balkon korkuluklarında boynundan kemerle asılı bir kadın gördüler. İlk başta cansız manken olduğunu düşünen çevredekiler olayı hemen polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri merdivenle 12. kata çıkarak cesedi indirdi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Genç kadının Ukrayna uyruklu Olena Tyhly (35) olduğunu belirledi. Genç kadının cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, polis sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Görüntülerde, Tyhly’nin gece saat 00.45 sıralarında hızlı adımlarla siteye girdiği görülüyor. Tyhly'nin ardından erkek arkadaşının da saat 01.11 sıralarında siteye girdiği, 05.00 sıralarında da siteden ayrıldığı görülüyor.

Tyhly’nin 3 yıldır birlikte yaşadığı erkek arkadaşının siteden ayrılmasından sonra saat 07.30 sıralarında da kendini astığı değerlendiriliyor. Polisin intihar olarak değerlendirdiği olayla ilgili Tyhly’nin erkek arkadaşının ifadesine başvurulacağı belirtildi.