Lüks otomobil bu halde bulundu!

Kazada yaralanan sürücü ile babası Mehmet Arık, kardeşleri Fatih ve Üsema Artık yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile otomobilden çıkarılarak olay yerine çağırılan ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken, kaza yapan otomobil vinç yardımı ile dereden çıkarıldı.