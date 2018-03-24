Lüks otomobil bu halde bulundu!

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde yoldan çıkan lüks otomobil köprüden dereye uçtu, kazada 4 kişi yaralandı.

Lüks otomobil bu halde bulundu!

Kaza Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Armutlucuma Köyü Kızlarderesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Artık idaresindeki lüks otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak köprüden dereye uçtu.

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Lüks otomobil bu halde bulundu!

Kazada yaralanan sürücü ile babası Mehmet Arık, kardeşleri Fatih ve Üsema Artık yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile otomobilden çıkarılarak olay yerine çağırılan ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken, kaza yapan otomobil vinç yardımı ile dereden çıkarıldı.

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Lüks otomobil bu halde bulundu!

Armutlucuma köyü sakinleri aynı yerde daha öncede 4 ayrı otomobilin dereye uçtuğunu ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

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Lüks otomobil bu halde bulundu!

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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