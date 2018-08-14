Lüks markaların önünde kuyruk oldular!

Döviz kurundaki artışlara rağmen fiyatlarını henüz güncellemeyen dünyaca ünlü lüks markaların ürünleri, yurtdışına göre yüzde 30 ucuzladı. Lüksün ucuzlaması sonucunda ise, Çinli ve Arap turistler mağazaların önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Döviz kurunda yaşanan artış, lüks tüketimi uçurdu. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, dolar ve eurodaki yükselişe rağmen henüz fiyatları güncellemeyen lüks markaların ürünleri, yutdışına göre yüzde 30 ucuzladı. Tatillerini Türkiye’de geçiren yabancı turistler de, fırsatı değerlendirmek için söz konusu mağazalara akın etti. Durum böyle olunca da, Türkiye’de hemen hemen hiçbir mağazanın önünden görülmeyen uzun kuyruklar, lüksün temsilcisi olan markaların önünde oluştu.