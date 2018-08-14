Lüks markaların önünde kuyruk oldular!

Döviz kurundaki artışlara rağmen fiyatlarını henüz güncellemeyen dünyaca ünlü lüks markaların ürünleri, yurtdışına göre yüzde 30 ucuzladı.

Lüks markaların önünde kuyruk oldular!

Döviz kurundaki artışlara rağmen fiyatlarını henüz güncellemeyen dünyaca ünlü lüks markaların ürünleri, yurtdışına göre yüzde 30 ucuzladı. Lüksün ucuzlaması sonucunda ise, Çinli ve Arap turistler mağazaların önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

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Lüks markaların önünde kuyruk oldular!

Döviz kurunda yaşanan artış, lüks tüketimi uçurdu. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, dolar ve eurodaki yükselişe rağmen henüz fiyatları güncellemeyen lüks markaların ürünleri, yutdışına göre yüzde 30 ucuzladı. Tatillerini Türkiye’de geçiren yabancı turistler de, fırsatı değerlendirmek için söz konusu mağazalara akın etti. Durum böyle olunca da, Türkiye’de hemen hemen hiçbir mağazanın önünden görülmeyen uzun kuyruklar, lüksün temsilcisi olan markaların önünde oluştu.

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Lüks markaların önünde kuyruk oldular!

Bu noktalardan biri de Sarıyer ilçesi sınırları içinde yer alan İstinye Park oldu. AVM bünyesinde yer alan Armani, Burberry, Calvin Klein, Cartier, Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Ermenegildo Zegna, Hermes, Hugo Boss, Louis Vuitton ve Prada gibi dünya modasına yön veren markaların mağazaları özellikle Arap ve Çinli turistin ilgi odağı olmuş durumda. Konuştuğumuz bazı markaların yetkilileri, normalde günde bir kaç kişinin ziyaret ettiği mağazalarda son iki günde yüzlerce kişiye satış yapıldığını belirtti.

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Lüks markaların önünde kuyruk oldular!

Yoğun ilgi yüksek satış adetlerini de beraberinde getirdi. Yetkililer, lüks markaların cirolarında geçtiğimiz yılın Ağustos ayına göre yüzde 200 oranında artış yaşandığının bilgisini verdi. Dövizdeki artışa bağlı olarak önümüzdeki günlerde etiket fiyatlarında güncelleme yapılacağını vurgulayan yetkililer, yoğun talebin önümüzdeki birkaç gün daha devam etmesini beklediklerini söyledi.

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